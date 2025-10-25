CIN affitti brevi | quando si paga quando è gratis e che periodo dell’anno conviene chiederlo
CIN e affitti brevi, ecco quando si paga, quando è gratis e che periodo dell’anno conviene chiederlo: tutte le novità e i dettagli da sapere per i diretti interessati. Un paese come l’Italia è ovviamente (e grazie al suo ricchissimo patrimonio culturale e naturale) interessato al turismo, e non a caso sono molti gli operatori del settore. Negli ultimi anni, inoltre, c’è stato un vero e proprio boom di case vacanze, B&B e affitti brevi, pronti ad ospitare turisti in ogni parte della nostra Penisola. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
