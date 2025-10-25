Ciclista investito in viale Palmanova mentre passa sulla rotonda
Un ciclista udinese di 58 anni è rimasto ferito in seguito a una collisione con una Renault condotta da una 64enne residente in provincia. L'incidente si è verificato verso le 15 e 30 di oggi in viale Palmanova, all'altezza della rotonda che porta nella zona del Partidor. La dinamicaLa vettura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
