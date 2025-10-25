Ciclismo su pista Venturelli per il bronzo nell’inseguimento ai Mondiali Fidanza in finale Sierra fa sperare

Si è aperta la penultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile. L’Italia sogna soprattutto con Federica Venturelli, che ha raggiunto la finale per il bronzo nellinseguimento femminile. La giovane azzurra, oro con il quartetto, ha concluso con il quarto tempo (4’31”876) e proverà a lottare per il gradino più basso del podio con l’americana Chloe Dygert (4’26”127). Per la medaglia d’oro sarà un affare britannico visto che si affronteranno Anna Morris ( 4’24”194) e Josie Knight (4’25”141). Settimo posto, invece per Martina Alzini con il tempo di 4’33”539. Un’altra finale sarà quella di Martina Fidanza nel chilometro da fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it

