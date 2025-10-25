Ciao Maurino… Quante risate quante scene insieme quanta vita condivisa sul set e fuori | Jerry Calà ricorda Mauro Di Francesco E Abatantuono commenta così
“Ciao Maurino. Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio”: così Jerry Calà commenta la scomparsa di Mauro Di Francesco, per tutti Maurino, morto a 74 anni. E Diego Abatantuono, che con di Francesco ha vissuto un sodalizio umano e professionale, commenta con un cuore. Di Francesco ha sempre ricordato di essere stato lui a convincere l’amico Diego, elettricista dei Gatti di Vicolo Miracoli, a salire sul palco, anche se le intemperanze dell’ Abatantuono che di lì a breve porteranno al Terruncello lo fanno licenziare dallo storico locale di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
