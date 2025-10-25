Ciao Maurino… addio a Mauro Di Francesco icona della commedia italiana anni Ottanta

Mauro Di Francesco, indimenticabile volto simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto all’età di 74 anni nella notte a Roma, dopo un periodo di ricovero ospedaliero. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco ha avuto una carriera lunga e densa di successi, iniziata sin da giovanissimo quando nel 1966 entrò nella compagnia teatrale di Giorgio Strehler e recitò in vari spettacoli e spot pubblicitari. Nel 1968, a soli 17 anni, si fece notare con il ruolo di Robby nello sceneggiato televisivo Rai “La freccia nera”.? Figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, L'articolo Ciao Maurino. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

