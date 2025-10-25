Ciao Maurino… addio a Mauro Di Francesco icona della commedia italiana anni Ottanta

Mauro Di Francesco, indimenticabile volto simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto all’età di 74 anni nella notte a Roma, dopo un periodo di ricovero ospedaliero. Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco ha avuto una carriera lunga e densa di successi, iniziata sin da giovanissimo quando nel 1966 entrò nella compagnia teatrale di Giorgio Strehler e recitò in vari spettacoli e spot pubblicitari. Nel 1968, a soli 17 anni, si fece notare con il ruolo di Robby nello sceneggiato televisivo Rai “La freccia nera”.? Figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, L'articolo Ciao Maurino. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Ciao Maurino… addio a Mauro Di Francesco, icona della commedia italiana anni Ottanta.

News recenti che potrebbero piacerti

Ciao Maurino… Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio. jerry - facebook.com Vai su Facebook

Un MITO per la mia generazione. Volto di tante commedie che ci hanno fatto ridere e trascorrere momenti indimenticabili. Ciao, Maurino! - X Vai su X

Addio a Maurino, Mauro Di Francesco: affetto e cordoglio social tra foto e video. “Ci hai fatto ridere e ancora lo farai” - Tra i primi post quello dell’amico e collega Diego Abatantuono ... Si legge su ilgiorno.it

Jerry Calà dice addio a Mauro Di Francesco: “Quanta vita condivisa, buon viaggio amico mio” - Dopo la notizia della morte di Mauro Di Francesco, molti attori stanno rilasciando dichiarazioni social per omaggiarlo ... Lo riporta fanpage.it

Addio a Mauro Di Francesco, il "Maurino" di "Sapore di mare" che ha fatto ridere l'Italia - L’attore comico era professionalmente nato al Derby Club di Milano, lo stesso laboratorio creativo che aveva visto emergere figure come Enzo Jannacci, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti ... Scrive lasicilia.it