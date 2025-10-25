Ciao Maschio Tiberio Timperi si confessa | Cosa mi è mancato

"Volevo fare esattamente quello che poi ho fatto. Ma non ho avuto la mia famiglia sempre dalla mia parte": Tiberio Timperi si è confessato a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, su Rai 1. Poi, parlando del suo lavoro, ha raccontato: "L’illuminazione l’ho avuta a 14 anni, in un sottoscala di un bar a Cesenatico, dove c’era una piccola radio. I miei erano operai: oggi li definiremmo poveri, ma all’epoca c’era una dignità diversa". "Quindi le carezze ti sono mancate?", gli ha chiesto la conduttrice. E lui, con onestà, ha ammesso: "Sì, da parte di mia madre sono mancate. Ma mio padre, per molti versi, ha cercato di sopperire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ciao Maschio, Tiberio Timperi si confessa: "Cosa mi è mancato"

