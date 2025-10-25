Ciao Maschio e la seduzione con Giovanni Pernice Andrea Roncato e Tiberio Timperi

Dopo l’ospitata a TV Talk, Nunzia De Girolamo torna in onda nel sabato pomeridiano alle 17:10, questa volta su Rai 1, con una nuova puntata del suo Ciao Maschio. Anticipazioni e ospiti del 25 ottobre 2025. Il programma dedicato all’ universo maschile questa settimana apre le porte al ballerino Giovanni Pernice, che fa coppia a Ballando con le Stelle con Francesca Fialdini, all’attore Andrea Roncato e al conduttore di 1MattinaNews Tiberio Timperi. Il tema che i tre protagonisti affronteranno sarà la seduzione, per capire se esiste ancora l’uomo seduttore. In studio non mancheranno l’inviato Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ciao Maschio e la seduzione con Giovanni Pernice, Andrea Roncato e Tiberio Timperi

