Christmas Gospel Explosion il vero spirito del Natale arriva a Torino

Torinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le feste natalizie a Torino si preannunciano cariche di spiritualità e ritmo. Per celebrare l'arrivo del Natale, il Teatro Alfieri ospiterà il 16 dicembre la "Christmas Gospel Explosion", un appuntamento eccezionale con uno dei migliori ensemble americani: i Florida Inspirational Singers. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

