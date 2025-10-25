Choc a Novoli | aggredito senza motivo mentre parcheggia 70enne in ospedale Calci anche a una ragazza

Firenze, 25 ottobre 2025 – Preso a cazzotti, senza alcun motivo, mentre stava finendo di posteggiare l’auto. È l’assurda, inquietante vicenda che è accaduta martedì scorso, alle 22,50 in via Villa Demidoff, davanti alla Snai. Marco, 70 anni, si trova ancora in ospedale: “Mi hanno trattenuto per ulteriori accertamenti, non legati al fattaccio di cui sono stato vittima – la premessa dell’uomo – Ho tre punti all’orecchio sinistro e micro-fratture sul volto, in particolare sul naso, oltre ad un ematoma sull’occhio destro, ancora da riassorbire. Per fortuna, nessun danno permanente. Temevo danni alla retina, ma diciamo che è andata bene”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

