Chivu risponde a Conte in conferenza | Siamo sempre abituati a piangere in Italia
Parla in conferenza stampa Cristian Chivu, al termine della sconfitta in Napoli-Inter e a seguito delle parole di Beppe Marotta in tv Cristian Chivu analizza subito la sconfitta in conferenza stampa, tirando le orecchie ai suoi calciatori: “Abbiamo cercato di ribaltare la partita perdendo un po’ di equilibrio. Abbiamo fatto il 2-1, ma non abbiamo mantenuto coerenza e lucidità. Abbiamo litigato con la panchina. Poi abbiamo subito il terzo gol, mancanza di lucidità e frustrazione”. Cristian Chivu (LaPresse) Calciomercato.it Sul rigore concesso sul fallo a Di Lorenzo, glissa: “Non dobbiamo pensare alibi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Bonny, Pio, Lautaro e Thuram: CHIVU PAZZO DEI SUOI ATTACCANTI Esposito in campo al posto dell'ex Parma: il mister risponde così ai microfoni di Sky Sport ? #USGInter #Chivu #Esposito #Bonny - X Vai su X
Inter, Chivu in conferenza: “Rigore? Alibi! In Italia sempre a lamentarci” - Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Christian Chivu interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande ... Segnala tuttonapoli.net
Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Dopo partita effervescente da parte del tecnico nerazzurro, che davanti ai cronisti 'alza la voce', scatenando l'ilarità della sala stampa. corrieredellosport.it scrive
Conte attacca, Chivu risponde: "Ho una dignità rispetto a qualcun altro. In Italia si pensa solo a piangere" - Nel post partita ci sono state prima le parole di Marotta sul rigore concesso ai partenopei e poi la risposta di Antonio C ... Scrive msn.com