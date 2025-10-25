Chivu risponde a Conte in conferenza | Siamo sempre abituati a piangere in Italia

Calciomercato.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla in conferenza stampa Cristian Chivu, al termine della sconfitta in Napoli-Inter e a seguito delle parole di Beppe Marotta in tv Cristian Chivu analizza subito la sconfitta in conferenza stampa, tirando le orecchie ai suoi calciatori: “Abbiamo cercato di ribaltare la partita perdendo un po’ di equilibrio. Abbiamo fatto il 2-1, ma non abbiamo mantenuto coerenza e lucidità. Abbiamo litigato con la panchina. Poi abbiamo subito il terzo gol, mancanza di lucidità e frustrazione”. Cristian Chivu (LaPresse) Calciomercato.it Sul rigore concesso sul fallo a Di Lorenzo, glissa: “Non dobbiamo pensare alibi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

chivu risponde a conte in conferenza siamo sempre abituati a piangere in italia

© Calciomercato.it - Chivu risponde a Conte in conferenza: “Siamo sempre abituati a piangere in Italia”

Leggi anche questi approfondimenti

chivu risponde conte conferenzaInter, Chivu in conferenza: “Rigore? Alibi! In Italia sempre a lamentarci” - Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Christian Chivu interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande ... Segnala tuttonapoli.net

chivu risponde conte conferenzaChivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Dopo partita effervescente da parte del tecnico nerazzurro, che davanti ai cronisti 'alza la voce', scatenando l'ilarità della sala stampa. corrieredellosport.it scrive

chivu risponde conte conferenzaConte attacca, Chivu risponde: "Ho una dignità rispetto a qualcun altro. In Italia si pensa solo a piangere" - Nel post partita ci sono state prima le parole di Marotta sul rigore concesso ai partenopei e poi la risposta di Antonio C ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Risponde Conte Conferenza