Parla in conferenza stampa Cristian Chivu, al termine della sconfitta in Napoli-Inter e a seguito delle parole di Beppe Marotta in tv Cristian Chivu analizza subito la sconfitta in conferenza stampa, tirando le orecchie ai suoi calciatori: “Abbiamo cercato di ribaltare la partita perdendo un po’ di equilibrio. Abbiamo fatto il 2-1, ma non abbiamo mantenuto coerenza e lucidità. Abbiamo litigato con la panchina. Poi abbiamo subito il terzo gol, mancanza di lucidità e frustrazione”. Cristian Chivu (LaPresse) Calciomercato.it Sul rigore concesso sul fallo a Di Lorenzo, glissa: “Non dobbiamo pensare alibi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Chivu risponde a Conte in conferenza: "Siamo sempre abituati a piangere in Italia"