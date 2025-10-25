Chivu polemizza | Sprecate energie a litigare con la loro panchina abbiamo buttato al vento quello che di buono abbiamo fatto! L’auto-critica del tecnico dopo Napoli Inter
Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro. A DAZN dopo Napoli Inter, big match dell’8° giornata di Serie A finito 3-1, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni. SUL MATCH – «Voglio parlare di calcio, della partita, di quello che i nostri ragazzi nel primo tempo hanno fatto di buono. Abbiamo cercato di stare in partita e di creare, abbiamo preso 2 pali. Poi siamo andati sotto. Forse, presi dalle cose buone del primo tempo, abbiamo perso l’equilibrio nel secondo tempo, abbiamo subito il 2 a 0 e nonostante ciò siamo stati in grado di riaprirla col calcio di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
