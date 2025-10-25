Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Il fischio d’inizio di Napoli Inter al Maradona si avvicina, e la tensione è palpabile. I due allenatori, Antonio Conte e Cristian Chivu, sanno quanto questa partita sia fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale delle rispettive squadre. Come sottolinea La Repubblica, entrambe le squadre arrivano a questa sfida con un bagaglio di emozioni e aspettative enormi, in un campionato che si preannuncia incerto e combattuto. Per entrambe le squadre, tre punti oggi sarebbero un premio pesante che potrebbe dare una spinta decisiva nella corsa verso le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, nessun timore reverenziale verso Conte: il piano per il big match scudetto