Chivu Inter il retroscena sulla conferenza | non sono stati giorni facili il motivo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. “Ha passato giorni migliori, Cristian Chivu “. Inizia così il focus di Tuttosport sul mister dell’ Inter, che ieri ha incontrato i giornalisti alla vigilia della tanto attesa sfida contro il Napoli al Maradona. Un incontro che, tuttavia, non è stato proprio dei più facili per l’ex difensore, il quale si è presentato davanti ai microfoni visibilmente provato da un fastidioso virus che lo ha messo ko nei giorni precedenti. Nonostante il suo stato di salute non fosse dei migliori, Chivu non ha perso la sua caratteristica ironia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il retroscena sulla conferenza: non sono stati giorni facili, il motivo

