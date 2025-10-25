Chivu | In Italia si è abituati a piangere e lamentarsi voglio lottare per cambiare la percezione di calcio

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla sconfitta 3-1 contro il Napoli. La conferenza di Chivu. «Siamo venuti a fare la nostra partita, abbiamo espresso un buon gioco e sbagliato chance, arrivando all’intervallo sotto di un gol. Abbiamo cercato di ribaltare la partita e perso equilibrio e lucidità, dopo il secondo gol abbiamo segnato ma purtroppo non siamo riusciti a mantenere lucidità e coerenza, abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non siamo più tornati lucidi nell’esprimere il nostro gioco, trovando situazioni che potevano permetterci di riaprirla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu: «In Italia si è abituati a piangere e lamentarsi, voglio lottare per cambiare la percezione di calcio»

Leggi anche questi approfondimenti

LE PAROLE DEL MISTER NELL’INTERVISTA ? PRE NAPOLI INTER Chivu: "Quello che è accaduto al Napoli conta poco, affrontiamo i campioni d'Italia da vicecampioni d'Italia. Sarà una partita combattuta, entrambe vorranno dire la loro, le moti - facebook.com Vai su Facebook

#Chivu rompe col passato, non con la continuità. A Bruxelles, l'#Inter manda un messaggio per l'Italia e l'Europa - X Vai su X

Chivu: «In Italia si è abituati a piangere e lamentarsi, voglio lottare per cambiare la percezione di calcio» - Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla sconfitta 3- Segnala ilnapolista.it

Chivu in conferenza: "La società ha il diritto di fare quello che vuole, in Italia siamo troppo abituati a piangere" - Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko rimediato oggi contro il Napoli: “Noi siamo venuti qua a fare la nostra partita e a ... Secondo msn.com

Marotta: "Scettici su Chivu? All'Inter siamo abituati. Non so se è il miglior calcio d'Italia, ma è bello" - Il presidente e amministratore delegato unico dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida valida per la 6ª giornata di campionato della Serie A 2025/26 e che vedrà i ... calciomercato.com scrive