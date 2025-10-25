Chivu | Il rigore? Io non piango la società fa ciò che ritiene giusto Noi sempre in partita

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così l'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta per 3-1: "Si sprecano troppe energie, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu il rigore io non piango la societ224 fa ci242 che ritiene giusto noi sempre in partita

© Gazzetta.it - Chivu: "Il rigore? Io non piango, la società fa ciò che ritiene giusto. Noi sempre in partita"

Altre letture consigliate

chivu rigore io piangoCosì l'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta per 3-1: "Si sprecano troppe energie, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi" - 1: "Si sprecano troppe energie, io per coerenza non verrò mai a lamentarmi" ... msn.com scrive

chivu rigore io piangoInter, Chivu in conferenza: “Rigore? Alibi! In Italia sempre a lamentarci” - Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Christian Chivu interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande ... Come scrive tuttonapoli.net

chivu rigore io piangoChivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Dopo partita effervescente da parte del tecnico nerazzurro, che davanti ai cronisti 'alza la voce', scatenando l'ilarità della sala stampa. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Rigore Io Piango