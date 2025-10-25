Chivu e il Giorno Libero | Fiducia Totale

Inter, la preparazione atletica e la rivoluzione di Chivu La vigilia di una partita cruciale come Napoli-Inter è sempre carica di tensione e attesa. Ma quest’anno, a suscitare dibattito negli ambienti sportivi non sono state solo le probabili formazioni, quanto la scelta, quasi in controtendenza, dell’allenatore Cristian Chivu di concedere un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Chivu e il Giorno Libero: Fiducia Totale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chivu: "Ho dato il giorno di riposo? Devo giustificare il giorno di riposo? Per me è normale, il miglior allenamento è il giorno di riposo. Hanno fatto 10 giorni di ritiro in Nazionale, siamo tornati alle 5 del mattino da Roma, abbiamo dormito in Belgio non potendo - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: "Ho dato il giorno di riposo? Devo giustificare il giorno di riposo? Per me è normale, il miglior allenamento è il giorno di riposo. Hanno fatto 10 giorni di ritiro in Nazionale, siamo tornati alle 5 del mattino da Roma, abbiamo dormito in Belgio non potendo - X Vai su X

Union SG-Inter, Chivu: "Inter ha il fuoco dentro. Doveva solo ritrovare fiducia". VIDEO - Poker in Belgio e settima vittoria di fila tra campionato e Champions per la squadra di Chivu, che ha analizzato il momento a Sky: "L'Inter doveva mettersi alle spalle il finale della scorsa stagione, ... Da sport.sky.it

Biasin: “Giorno libero? Scelta curiosa di Chivu. Una cosa mi sorprende più di tutte nell’Inter” - Durante il podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell'Inter verso la gara di sabato col Napoli: ... Riporta msn.com

Inter, giorno di riposo concesso da Chivu in vista del Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del FCInternews Fabio Costantino: “Chivu non ha commentato la ... Come scrive msn.com