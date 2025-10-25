Chivu dopo Napoli-Inter | Orgoglioso dei miei ma abbiamo perso lucidità

Napoli batte l'Inter 3-1 in una partita che gira su tre momenti chiave: il rigore

Chivu dopo Napoli-Inter: "Orgoglioso dei miei, ma abbiamo perso lucidità" Napoli batte l'Inter 3-

Marotta non ci sta dopo Napoli-Inter: "Si era detto basta rigorini, l'episodio ha cambiato la testa dei giocatori" Le parole del presidente nerazzurro dopo la gara del Maradona: "E' nato dall'assistente.

Chivu: «Abbiamo sprecato energie litigando con la panchina del Napoli» Il secondo gol è la percezione del pericolo, una palla buttata da Spinazzola ci ha fatto trovare impreparati, ...