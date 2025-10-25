Chivu | Abbiamo sprecato energie litigando con la panchina del Napoli
Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo la sconfitta 3-1 contro il Napoli. Le parole di Chivu. Rigore subito: « Voglio parlare di quello che i nostri ragazzi hanno fatto di buono. Poi hanno cercato di stare in partita, abbiamo preso due pali e siamo andati sotto, forse presi da cose buone fatte. Abbiamo perso equilibrio nel secondo tempo, ma nonostante il 2-0 l’abbiamo riaperta; poi dopo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non abbiamo trovato più lucidità e a trovare le cose giuste ». Il terzo gol di Anguissa: « Spreco di energie buttate al vento e lucidità persa, non si può subire così facilmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Chivu: "Ho dato il giorno di riposo? Devo giustificare il giorno di riposo? Per me è normale, il miglior allenamento è il giorno di riposo. Hanno fatto 10 giorni di ritiro in Nazionale, siamo tornati alle 5 del mattino da Roma, abbiamo dormito in Belgio non potendo - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "La cosa più bella della serata? Non abbiamo subito gol. Per me è fondamentale questo, ci dà fiducia come squadra. L'idea dell'allenatore è impossibile da portare avanti senza la convinzione dei giocatori. Quando dico che si può difendere alti, non su - X Vai su X
Chivu: «Abbiamo sprecato energie litigando con la panchina del Napoli» - Il secondo gol è la percezione del pericolo, una palla buttata da Spinazzola ci ha fatto trovare impreparati, ... Riporta ilnapolista.it
Chivu a DAZN: “Fiero della squadra, ma abbiamo perso lucidità” - Abbiamo tanta voglia di riprendere la partita e nonostante tutto l’abbiamo riaperta. Scrive iamnaples.it
Chivu dopo Napoli-Inter: “Orgoglioso dei miei, ma abbiamo perso lucidità” - Inter: "Orgoglioso dei miei, ma abbiamo perso lucidità" Napoli batte l’Inter 3- Riporta forzazzurri.net