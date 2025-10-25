Chivu | Abbiamo sprecato energie litigando con la panchina del Napoli

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo la sconfitta 3-1 contro il Napoli. Le parole di Chivu. Rigore subito: « Voglio parlare di quello che i nostri ragazzi hanno fatto di buono. Poi hanno cercato di stare in partita, abbiamo preso due pali e siamo andati sotto, forse presi da cose buone fatte. Abbiamo perso equilibrio nel secondo tempo, ma nonostante il 2-0 l’abbiamo riaperta; poi dopo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non abbiamo trovato più lucidità e a trovare le cose giuste ». Il terzo gol di Anguissa: « Spreco di energie buttate al vento e lucidità persa, non si può subire così facilmente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

