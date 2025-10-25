Inter News 24 Chivu si concede ad una breve intervista ai microfoni di InterTV, in seguito alla sconfitta in casa del Napoli, con il risultato di 3-1. Nel post partita di Napoli-Inter, Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha analizzato la sconfitta della sua squadra al Maradona, sottolineando la buona prestazione nel primo tempo, dove l’Inter ha mostrato determinazione e ha colpito due pali. Il tecnico ha ammesso che, nella ripresa, la squadra ha cercato di reagire e spingere per recuperare, ma ha perso le misure, commettendo errori che hanno permesso al Napoli di sfruttare le occasioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a InterTV: «C’è tanta rabbia, ma torniamo a casa con questa consapevolezza»