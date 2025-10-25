Chivu a Dazn | Voglio parlare di calcio Sprecate troppe energie per litigare con la panchina avversaria ai ragazzi dirò una cosa
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Napoli. Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Inter, big match dell’ 8° turno di Serie A terminato sul 3 a 1, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu si è espresso così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SUL MATCH – « Voglio parlare di calcio, della partita, di quello che i nostri ragazzi nel primo tempo hanno fatto di buono. Abbiamo cercato di stare in partita e di creare, abbiamo preso 2 pali. Poi siamo andati sotto. Forse, presi dalle cose buone del primo tempo, abbiamo perso l’equilibrio nel secondo tempo, abbiamo subito il 2 a 0 e nonostante ciò siamo stati in grado di riaprirla col calcio di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
