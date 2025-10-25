Chiusura al traffico veicolare di via Adua | accertato pericolo crollo di un fabbricato
Tempo di lettura: 2 minuti Con ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Adua nel tratto compreso tra l’incrocio con via Diaz e l’incrocio con viale Principe di Napoli con contestuale istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Diaz. Disposta altresì l’inversione del senso unico di marcia lungo via Diaz con transito solo in entrata da via Adua e in direzione via Trieste e Trento; ancora istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Trieste e Trento per i veicoli che da via Piave si dirigono verso via Diaz, con conseguente rimozione dell’obbligo di svolta a destra su via Adua; vigerà il divieto d’accesso a via Diaz in prossimità dell’incrocio con via Trieste e Trento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
AVVISO LAVORI: chiusura al traffico veicolare di Via Interna Da mercoledì 29 ottobre a venerdì 21 novembre (e comunque sino al termine dei lavori) via Interna sarà chiusa al traffico veicolare all'intersezione con via Milano a causa di lavori per l'installazio - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura al traffico di un tratto della via Santa Croce la mattina di lunedì 20 ottobre. Dalle ore 9 alle 13 è in programma un intervento con autospurgo all'altezza del Centro d'Arte e Cultura “Il Ghetto”. Ordinanza dirigenziale n. 2542/2025. #Cagliari - X Vai su X
Zugliano, chiusura temporanea di via Madonnetta - Lunedì 27 ottobre, dalle 9 alle 12, a Zugliano via Madonnetta verrà chiusa per dei lavori privati all’altezza del civico 4. Segnala altovicentinonline.it
Lavori nel sottopasso di via Crispi, scattano chiusure e divieti: come cambia il traffico - Limitazioni temporanee alla viabilità in uno dei sottopassi più trafficati della città per consentire interventi di manutenzione straordinaria: cosa cambia e per quanto tempo ... Si legge su balarm.it
Ripristino della pavimentazione autostradale: limitazioni di traffico - Autostrade Siciliane comunica che, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 dei seguenti giorni, saranno previste alcune limitazioni al traffico a causa dei lavori per il ripristino della pavimentazione. Riporta 24live.it