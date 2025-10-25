Chiusura al traffico veicolare di via Adua | accertato pericolo crollo di un fabbricato

Tempo di lettura: 2 minuti Con ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a tutela della pubblica incolumità è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Adua nel tratto compreso tra l’incrocio con via Diaz e l’incrocio con viale Principe di Napoli con contestuale istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Diaz. Disposta altresì l’inversione del senso unico di marcia lungo via Diaz con transito solo in entrata da via Adua e in direzione via Trieste e Trento; ancora istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Trieste e Trento per i veicoli che da via Piave si dirigono verso via Diaz, con conseguente rimozione dell’obbligo di svolta a destra su via Adua; vigerà il divieto d’accesso a via Diaz in prossimità dell’incrocio con via Trieste e Trento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

