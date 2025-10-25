Chiude la Biennale Musica di Caterina Barbieri +6% biglietti venduti

Milano, 25 ott. (askanews) – Si conclude oggi, sabato 25 ottobre il 69esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia registrando + 6% sul totale dei biglietti venduti. Due settimane di concerti e incontri, segnati da un’idea di musica come forza generativa, dispositivo attivatore inserito in contesti spesso elettronici e sostenuti dall’elemento della luce coreografica. Intitolato “La Stella Dentro”, il festival ha esplorato la musica cosmica, secondo Caterina Barbieri “non intesa come uno specifico stile o una tradizione musicale quanto piuttosto come potere generativo della musica”, con una programmazione che restituisse uno sguardo sul contemporaneo “l più vivo e fluido possibile rappresentando la musica del presente nella sua ricchezza, diversità, inclusività”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

