Chikungunya vaccino in Italia dal 30 ottobre

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In arrivo a fine mese in Italia il vaccino anti-Chikungunya. "Il primo vaccino ricombinante" contro l'infezione veicolata dalla zanzara tigre, "a base Vlp (virus-like particles)" e in grado di indurre "una risposta anticorpale protettiva", già autorizzato "negli Stati Uniti, nell'Unione europea e nel Regno Unito", è stato "approvato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

