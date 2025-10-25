Chiesanuova-Civitanovese | Una sfida da brividi

Sfida tra ultime della classe allo stadio "Don Guido Bibini" di Chiesanuova. Alle 14.30 di domani, la Civitanovese sarà ospite della formazione biancorossa con cui condivide il triste primato in classifica, a quota 3 punti. Rossoblù che finora non hanno mai vinto, in un totale di 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre Mongiello e compagni hanno ottenuto un successo e perso sei volte. Secondo Federico Ruggeri, già direttore generale della Fermana ed ex difensore rossoblù, si tratta di una " partita difficile per entrambe le squadre, che sono reduci da risultati negativi. Considerando la posizione di classifica – spiega –, l’incontro può rivelarsi decisivo per il proseguimento della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

