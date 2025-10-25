Chiesa il voto sugli abusi dei preti e sull' apertura a divorziati donne persone lgbt | tutti i punti dell' assemblea sinodale

Il 25 ottobre del 2025, una data che potrebbe celare una svolta: l'assemblea sinodale della Chiesa italiana si prepara a votare il documento finale, risultato del cammino di quattro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiesa, il voto sugli abusi dei preti e sull'apertura a divorziati, donne, persone lgbt: tutti i punti dell'assemblea sinodale

