Chiari marijuana messa a essiccare in un appartamento in ristrutturazione | nei guai due 17enni

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 25 ottobre 2025 – Individuano un appartamento in fase di ristrutturazione e decidono di utilizzarlo come luogo per mettere a  essiccare della marijuana: denunciati due minorenni. A denunciare l'accaduto, questa mattina, è stato un cittadino che si è presentato alla stazione dei carabinieri di Chiari per raccontare un ritrovamento anomalo. L'uomo ha riferito di aver rinvenuto una considerevole quantità di marijuana in fase di essiccazione all'interno di un suo appartamento in ristrutturazione.? Immediatamente, il Nucleo operativo e radiomobile (Nor) della compagnia carabinieri di Chiari ha disposto un servizio di osservazione discreta sull'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

chiari marijuana messa a essiccare in un appartamento in ristrutturazione nei guai due 17enni

© Ilgiorno.it - Chiari, marijuana messa a essiccare in un appartamento in ristrutturazione: nei guai due 17enni

Altre letture consigliate

chiari marijuana messa essiccareMarijuana messa ad essiccare in una casa in ristrutturazione: denunciati due minorenni - Il ritrovamento da parte del proprietario che subito ha sporto denuncia in caserma dai carabinieri di Chiari ... brescia.corriere.it scrive

Due imponenti piante di marijuana in cortile, in cantina i carabinieri trovano tre piante appese a essiccare: denunciato un 44enne - È quanto è stato scoperto, martedì 23 settembre, dai carabinieri durante un controllo ... Scrive ilgazzettino.it

Maxi piantagione di marijuana sequestrata a Fonni, due arresti - Grazie a un paziente lavoro di appostamento, con la collaborazione di personale del Commissariato di Gavoi, gli uomini della Squadra mobile di Nuoro hanno arrestato due giovani di Gavoi sorpresi a ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chiari Marijuana Messa Essiccare