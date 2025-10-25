Chiari marijuana messa a essiccare in un appartamento in ristrutturazione | nei guai due 17enni

Brescia, 25 ottobre 2025 – Individuano un appartamento in fase di ristrutturazione e decidono di utilizzarlo come luogo per mettere a essiccare della marijuana: denunciati due minorenni. A denunciare l'accaduto, questa mattina, è stato un cittadino che si è presentato alla stazione dei carabinieri di Chiari per raccontare un ritrovamento anomalo. L'uomo ha riferito di aver rinvenuto una considerevole quantità di marijuana in fase di essiccazione all'interno di un suo appartamento in ristrutturazione.? Immediatamente, il Nucleo operativo e radiomobile (Nor) della compagnia carabinieri di Chiari ha disposto un servizio di osservazione discreta sull'immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

