Chiara Zardo ha un malore in casa e muore a 18 anni tra le braccia della mamma

PEDEROBBA - Chiara Zardo, di 18 anni muore per un arresto cardiaco fulminante in casa. Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l?elicottero, che purtroppo non si è reso.

La giovane era a casa con la madre e, al momento del malore, è stata soccorsa dal genitore.