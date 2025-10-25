Chiara Zardo ha un malore in casa e muore a 18 anni tra le braccia della mamma

25 ott 2025

PEDEROBBA - Chiara Zardo, di 18 anni muore per un arresto cardiaco fulminante in casa. Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l?elicottero, che purtroppo non si è reso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

chiara zardo ha maloreChiara Zardo di 18 anni ha un malore in casa e muore tra le braccia della mamma - Il ritrovamento La giovane era a casa con la madre e, al momento del malore, è stata soccorsa dal genitore. Riporta ilgazzettino.it

