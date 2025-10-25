PEDEROBBA - Chiara Zardo, di 18 anni muore per un arresto cardiaco fulminante in casa. Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l?elicottero, che purtroppo non si è reso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Chiara Zardo ha un malore in casa e muore a 18 anni. La mamma ha provato invano a rianimarla in attesa dei soccorsi