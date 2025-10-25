Chiara Ferragni ammette | Sono felicemente innamorata e spero duri per sempre

Milano, 25 ottobre 2025 – Mentre l’ex marito Fedez, nel promuovere il suo libro “L'acqua è più profonda di come sembra da sopra'', parla del matrimonio (finito) con Chiara Ferragni in termini molto onesti al limite dell’essere crudi (senza risparmiare critiche feroci all’ambiente che la circondava e neppure qualche stoccata a lei), lei sceglie di non parlarne proprio, e anzi di sottolineare quanto sia felice e innamorata (di un altro). E questo, probabilmente non del tutto a caso, negli stessi giorni. Succede che proprio mentre il rapper (che comunque è andato avanti anche lui e ora è fidanzato con Giulia Honegger ) è impegnato nella promozione del libro confessione, la sua ex esca con una copertina e un’intervista a cuore aperto su Cosmopolitan Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

