Chiara Ferragni ammette | Sono felicemente innamorata e spero duri per sempre
Milano, 25 ottobre 2025 – Mentre l’ex marito Fedez, nel promuovere il suo libro “L'acqua è più profonda di come sembra da sopra'', parla del matrimonio (finito) con Chiara Ferragni in termini molto onesti al limite dell’essere crudi (senza risparmiare critiche feroci all’ambiente che la circondava e neppure qualche stoccata a lei), lei sceglie di non parlarne proprio, e anzi di sottolineare quanto sia felice e innamorata (di un altro). E questo, probabilmente non del tutto a caso, negli stessi giorni. Succede che proprio mentre il rapper (che comunque è andato avanti anche lui e ora è fidanzato con Giulia Honegger ) è impegnato nella promozione del libro confessione, la sua ex esca con una copertina e un’intervista a cuore aperto su Cosmopolitan Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Chiara Ferragni: «Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice» L'imprenditrice digitale si è raccontata nelle pagine di Cosmopolitan Spagna Tutte le altre notizie su www.lanuovasardegna.it - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Ferragni ammette: “Sono felicemente innamorata e spero duri per sempre” - A Cosmopolitan Spagna l’imprenditrice digitale, ex moglie di Fedez, si confessa su amore, vita privata, lavoro e famiglia. Secondo ilgiorno.it
Chiara Ferragni volta pagina, stoccata a Fedez e si sbilancia su Tronchetti Provera: “Sono innamorata” - L'imprenditrice social si è confessata pubblicamente dopo l'uscita del libro dell'ex marito. Lo riporta libero.it
Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez: cosa ha rivelato sul divorzio - Nell’ultima settimana hanno suscitato grande scalpore le parole di Fedez che ha rivelato retroscena inediti sul matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo donnaglamour.it