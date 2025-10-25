Chi ti paga per dare giudizi positivi alla Fiodelisi a Tale e Quale Show? Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne Ecco perché parlate così | Alessia Marcuzzi mette a tacere l’hater

“Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?”. È la domanda che una telespettatrice di “ Tale e Quale Show ” si è posta guardando la puntata in onda venerdì 24 ottobre su Rai1, durante la quale Marcuzzi si è espressa positivamente nei confronti di Antonella Fiordelisi, cimentatasi nell’imitazione di Karol G. Il commento dell’utente non è passato inosservato a “la Pinella”, che su X ha deciso di replicare educatamente ma, allo stesso tempo, in modo diretto e senza giri di parole. Antonella Fiordelisi fa “litigare” Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chi ti paga per dare giudizi positivi alla Fiodelisi a Tale e Quale Show?”, “Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Ecco perché parlate così”: Alessia Marcuzzi mette a tacere l’hater

