Chi studia l' AI chi suona a Nashville e chi sogna le Olimpiadi | i cervelli in fuga ravennati emigrati all' estero

Ravennatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lasciare casa, anche da giovanissime, cercando lontano dai propri affetti opportunità lavorative che qui non sembrano arrivare. Per molti ravennati che oggi vivono all’estero trasferirsi è “una cosa che andrebbe fatta almeno una volta nella vita”, per qualcuno un cambiamento arrivato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

