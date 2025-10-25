Chi sono le famiglie sfrattate in via Michelino | Sempre pagato l' affitto vogliamo dignità

“Siamo tutti lavoratori, abbiamo sempre pagato”. È il racconto di Hicham e di Abdur, i due padri delle famiglie che giovedì mattina sono state sfrattate da due case in via Michelino. Ancora sotto shock, ricordano le immagini della polizia in tenuta antisommossa e il proprietario dell’immobile che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

