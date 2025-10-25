Chi sono i genitori di Martina Stella | Li mantengo da quando ho 16 anni

Martina Stella è nata il 28 novembre 1984 a Impruneta (provincia di Firenze). Il padre è un impiegato dei caselli autostradali, mentre la madre una ballerina professionista. Ha una  sorella  di nome Flavia, classe 1989. Quando Martina compie 15 anni i suoi genitori divorziano, tanto che l’attrice ricorda quello come uno dei periodi più critici della sua vita. Al settimanale  Chi  racconta: “ da un punto di vista economico la mia famiglia è stata un disastro, tanto che accettai di girare “L’ultimo bacio” anche per aiutare i miei genitori “.  Martina aveva già frequentato a Firenze alcuni corsi di recitazione e una volta trasferita a Roma ha continuato a seguire il suo sogno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

