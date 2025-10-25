Chi sono i figli di Mauro Corona Martina Melissa Matteo e Marianna avuti da due donne diverse

Mauro Corona ha tre figli avuti con la moglie Francesca, Melissa, Matteo e Marianna e Martina nata dalla prima compagna. Nel corso della propria vita Mauro Corona ha provato a tenere lontano dalle telecamere la relazione con i propri figli. A loro ha trasmesso alcune delle sue passioni, come quella per la montagna o come quella per la scrittura ed alcuni di loro hanno provato a seguire in tutto e per tutto gli interessi del proprio padre. Mauro Corona parla a Verissimo del difficile periodo che ha vissuto da giovanissimo quando ha perso la compagna da cui ha avuto nel 1974 la primogenita Martina.

