Chi sono e cosa fanno | i ‘nipoti’ eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini oggi

Una storia di affetto, gratitudine e destino quella che lega indissolubilmente i nomi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini alla famiglia filippina di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez. I due amatissimi volti dello spettacolo italiano, icone di eleganza e ironia, non ebbero mai figli, ma trovarono in questa famiglia un calore autentico, una presenza discreta e costante che si trasformò, nel tempo, in un legame familiare vero e proprio. Oggi, a distanza di anni dalla loro scomparsa, i Magsino sono riconosciuti come gli unici eredi del celebre duo e continuano a portarne avanti la memoria con devozione e rispetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

Mafiosi senza esserlo, sono gli aspiranti eredi della manovalanza di Cosa nostra in crisi di identità - facebook.com Vai su Facebook

Chi sono i “nipoti” eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e cosa fanno oggi i Magsino - Pedro Edgardo Magsino, 59 anni, la moglie Rosalie Escarez, 61 anni e i figli John Mark (Gianmarco) e Raimond sono gli unici eredi di Raimondo Vianello ... Segnala fanpage.it