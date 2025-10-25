Chi paga il prezzo delle sanzioni americane contro la Russia? L’Europa e le sue imprese

Le ultime sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Russia arrivano in un momento di crescente tensione geopolitica e di grande vulnerabilità economica per l’Europa. Mentre a Washington la linea ufficiale resta quella della “massima pressione” sul Cremlino, nel Vecchio Continente si moltiplicano le domande su quale sia, in realtà, il prezzo di questa strategia — e su chi stia davvero pagando il costo più alto. L’impatto reale sul mercato energetico. Ogni nuova tornata di sanzioni incide indirettamente sul mercato globale dell’energia. Limitare l’export russo di petrolio e gas significa ridurre l’offerta mondiale e, di conseguenza, far salire i prezzi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Chi paga il prezzo delle sanzioni americane contro la Russia? L’Europa e le sue imprese

Argomenti simili trattati di recente

"Ranucci paga il prezzo della verità". Lo ha detto il sacerdote a Cervignano dove è intervenuto con l'inviata di RaiNews24 Marina Lalovic - facebook.com Vai su Facebook

Tagli, riorganizzazione e profitti: chi paga il prezzo della svolta Nestlé? • Nestlé avvia una riorganizzazione con 16.000 tagli al personale entro il 2027, puntando a efficienza, risparmi e innovazione. Ecco i dettagli e le reazioni. Il post Tagli, r… https://bit.ly/3KV0 - X Vai su X

Sanzioni Usa sul petrolio russo, ora cambia tutto: "Non ci sono vie di mezzo, i prezzi del greggio sono destinati a schizzare" - Le nuove sanzioni Usa su Rosneft e Lukoil mettono in crisi l’asse energetico tra Mosca e l’Asia, ma dove andrà a finire tutto il petrolio russo? Da affaritaliani.it

Sanzioni Usa alla Russia, schizza il prezzo del petrolio - Le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dei colossi energetici russi riducono l'approvvigionamento marittimo di petrolio. Lo riporta msn.com

Come la Cina paga l’Iran per il petrolio aggirando le sanzioni americane - Un’inchiesta del Wall Street Journal rivela come un baratto tra greggio e infrastrutture consente a Teheran di ricevere miliardi, e a Pechino di evitare le sanzioni ... Da msn.com