Chi gioca con Lautaro? Conte in emergenza | le probabili formazioni di Napoli-Inter

Il Napoli vuole lasciarsi alle spalle un periodo complicato, mentre l’Inter cerca conferme dopo le buone prestazioni delle ultime settimane. In campo oggi alle ore 18, le due squadre si affronteranno allo stadio Maradona per l’8ª giornata di Serie A. Hojlund non recupera e Conte prova Neres unica punta, tra i pali c'è Milinkovic Savic. L'Inter, ancora priva di Thuram, potrebbe scendere in campo con l'attacco proposto contro la Roma: Lautaro Martinez e Bonny. Dubbi anche a centrocampo con i ballottaggio Sucic-Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chi gioca con Lautaro? Conte in emergenza: le probabili formazioni di Napoli-Inter

Altre letture consigliate

Chivu: "Non cambia niente se Lautaro gioca con Bonny o Pio. Qualcuno pensa che Bonny sia simile a Thuram, Pio è Pio e non somiglia a nessuno. Ma non cambia nulla, ho 4 attaccanti generosi che lavorano per la squadra, non cambia niente e non esistono - facebook.com Vai su Facebook

"Chi gioca con Lautaro tra Esposito e Bonny?" Chivu: "Ma chi ha detto che giocherà Lautaro" - X Vai su X

Chi gioca con Lautaro? Conte in emergenza: le probabili formazioni di Napoli-Inter - Al momento del tiro di Leao, Pavlovic è scattato verso il portiere avversario partendo da una posizione di fuorigioco di circa mezza figura. Lo riporta msn.com

Conte, Chivu "affaticati" e una serie A che gioca male - Il Napoli va avanti, è primo, da solo e basta, ha battuto con l'affanno il Pisa e si prepara al viaggio verso San Siro per l'esame contro il nuovo Milan di Allegri. Si legge su ilgiornale.it

Il Milan all'esame del Napoli imbattibile: Allegri gioca coi numeri Conte in emergenza - A cominciare dalla stima che circonda i due condottieri in panchina. ilgiornale.it scrive