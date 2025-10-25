Chi era Beatrice Bellucci la 20enne uccisa da un' auto in corsa a Roma
Aveva solo 20 anni, un sorriso luminoso e tanti sogni ancora da costruire. Beatrice Bellucci è morta sul colpo. L'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, è stato fatale. Con la sua amica si era messa in viaggio, sul sedile lato passeggero della Mini Cooper, per trascorre una serata in centro. Improvvisamente la vettura ha avuto un forte impatto con una BMW Serie 1 che correva ad alta velocità e si è schiantata contro il tronco di un pino. Per la ragazza non c'è stato scampo. Dietro quel nome che ora riempie le pagine di cronaca c'era una giovane piena di vita. Viveva all’Infernetto, quartiere residenziale della Capitale, e si divideva tra libri, amici e passioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Incidente sulla Colombo, morta Beatrice Bellucci: aveva 20 anni. Lo scontro tra le auto e la gara di velocità: cosa sappiamo - X Vai su X
Si chiamava Beatrice Bellucci la 20enne morta nell'incidente di ieri sera a Roma, su via Cristoforo Colombo - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a Roma - La giovane aveva militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma Club. Lo riporta tg24.sky.it
Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente a piazza dei Navigatori a Roma - Si chiamava Beatrice Bellucci e aveva vent'anni la ragazza morta nell'incidente avvenuto ieri sera a piazza dei Navigatori a Roma ... Segnala fanpage.it
Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente - L’ultimo post ieri all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore ... Scrive quotidiano.net