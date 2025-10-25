Aveva solo 20 anni, un sorriso luminoso e tanti sogni ancora da costruire. Beatrice Bellucci è morta sul colpo. L'incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cristoforo Colombo, a Roma, è stato fatale. Con la sua amica si era messa in viaggio, sul sedile lato passeggero della Mini Cooper, per trascorre una serata in centro. Improvvisamente la vettura ha avuto un forte impatto con una BMW Serie 1 che correva ad alta velocità e si è schiantata contro il tronco di un pino. Per la ragazza non c'è stato scampo. Dietro quel nome che ora riempie le pagine di cronaca c'era una giovane piena di vita. Viveva all’Infernetto, quartiere residenziale della Capitale, e si divideva tra libri, amici e passioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne uccisa da un'auto in corsa a Roma