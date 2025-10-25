Venti anni appena, gli studi in Giurisprudenza e la passione per la Roma. Ora è tutto finito per Beatrice Bellucci, la giovane morta nell’ incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Cristoforo Colombo, nella Capitale, che ha visto coinvolta almeno un’altra auto, forse impegnata in una gara clandestina. In quella folle sfida ad alta velocità avrebbe urtato la vettura, non coinvolta nella gara, con a bordo la vittima, seduta sul sedile del passeggero della sulla Mini Cooper mentre guidava una sua amica, ricoverata in gravi condizioni. Il tifo per la Roma, la passione per la pallavolo e il futuro da giurista, in una vita che aveva d’avanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne uccisa da un’auto: il tifo per la Roma e gli studi