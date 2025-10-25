Chi era Beatrice Bellucci la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo

Roma, 25 ottobre 2025 – E’ una ragazza di 20 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri a Roma intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori ( leggi qui), che ha coinvolto due auto. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha interessato una Mini e una Bmw. La ragazza uccisa nello scontro si trovava a bordo della Mini, lato passeggero. Alla guida una sua amica rimasta ferita. La loro auto è stata travolta dalla Bmw che è arrivata a forte velocità. Proprio sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude – riporta l’Adnkronos – infatti che all’origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

