Chi era Beatrice Bellucci la 20enne morta nell' incidente a Roma

Tg24.sky.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel gravissimo incidente stradale di via Cristoforo Colombo, a Roma, ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni. Secondo i primi accertamenti degli agenti di polizia locale, l'auto su cui viaggiavano ad alta velocità due ragazzi - forse in una gara con un altro veicolo - avrebbe urtato la macchina su cui si trovava la ragazza, che procedeva in quell'istante sulla stessa carreggiata, finendo contro un albero sullo spartitraffico. Soccorsa in gravissime condizioni, Bellucci - che era seduta, stando alla ricostruzione, sul sedile del passeggero - è morta poco dopo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

