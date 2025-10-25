Chi è la moglie di Mauro Corona Francesca | L’ho sempre tradita l’ha sempre saputo e andava bene così

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Corona è sposato con la moglie Francesca, con la quale ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. I due non si sono ufficialmente separati, ma lo scrittore e alpinista ha rivelato che la loro storia è finita. «Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto», ha dichiarato a dicembre scorso in una intervista a Oggi. Francesca  ha sempre cercato di mantenersi  lontano dalla luce dei riflettori, motivo per il quale non si hanno molte informazioni sulla relazione con Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 la moglie di mauro corona francesca l8217ho sempre tradita l8217ha sempre saputo e andava bene cos236

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Mauro Corona, Francesca: “L’ho sempre tradita, l’ha sempre saputo e andava bene così”

Scopri altri approfondimenti

232 moglie mauro coronaChi &#232; Francesca De Damiani, moglie di Mauro Corona - Il suo nome è Francesca De Damiani ed è sempre rimasta al fianco dello scrittore. donnaglamour.it scrive

232 moglie mauro coronaFigli Mauro Corona, chi sono Marianna, Matteo, Melissa e Martina/ Hanno ereditato la passione per la montagna - Figli Mauro Corona, chi sono Melissa, Martina, Marianna e Matteo: nati dalla storia con Francesca De Damiani ... Da ilsussidiario.net

232 moglie mauro coronaMauro Corona a Verissimo. L'alcolismo, il rapporto con Bianca Berlinguer, il tumore della figlia e il padre violento: «Mamma scappò per salvarsi» - Mauro Corona ritorna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua vita tra alti e tanti bassi. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 232 Moglie Mauro Corona