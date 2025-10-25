Chi è la moglie di Mauro Corona Francesca | L’ho sempre tradita l’ha sempre saputo e andava bene così

Mauro Corona è sposato con la moglie Francesca, con la quale ha quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. I due non si sono ufficialmente separati, ma lo scrittore e alpinista ha rivelato che la loro storia è finita. «Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto», ha dichiarato a dicembre scorso in una intervista a Oggi. Francesca ha sempre cercato di mantenersi lontano dalla luce dei riflettori, motivo per il quale non si hanno molte informazioni sulla relazione con Corona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

