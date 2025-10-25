Chi è Iolanda Libbra l’amante di Giovanni Mele nella serie Il Mostro su Netflix

Uno dei personaggi secondari de Il Mostro, la nuova serie Netflix dedicata ai delitti del Mostro di Firenze, è quello di Iolanda Libbra, amante di Giovanni Mele. Nella serie la donna, dopo aver vissuto una notte da incubo con Mele, si convince che l’uomo sia l’assassino delle coppiette ricercato dalla polizia e decide di testimoniare contro di lui. Iolanda Libbra è realmente esistita: era una donna separata dal marito e amante del fratello di Stefano Mele. Nel gennaio del 1984 si presentò ai carabinieri per raccontare ciò che le era accaduto. Come riporta il blog dedicato al caso del Mostro di Firenze, il 21 gennaio 1984 la Libbra dichiarò di essere stata l’amante di Mele, di cui però aveva molta paura, poiché si era comportato in modo inquietante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

