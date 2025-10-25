Chi è Flavia la sorella di Martina Stella | Abbiamo un rapporto pazzesco
Martina Stella ha parlato più volte del rapporto che la lega alla sorella minore Flavia. Ospite nello studio di Vieni da Me nel dicembre 2018, nel corso dell’intervista della cassettiera ha ironizzato sul trauma che, quando era piccola, ha rappresentato per lei l’arrivo di Flavia, che ha descritto come una bambina dal carattere amabile, molto diverso dal suo che, ai tempi, era estremamente ribelle. In questo frangente, Caterina Balivo ha sorpreso l’attrice toscana con un video messaggio di Flavia, che ha ricordato la loro infanzia, dicendo di volerle bene. Sempre durante l’ospitata nello studio di Vieni da Me, Martina Stella ha definito il fatto di avere una sorella “un regalo pazzesco”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La sorella Flavia Bello, il marito della dispersa Renato Salamone e il loro legale, l’avvocato Salvatore Cusumano, hanno annunciato anche la presentazione di un esposto per valutare eventuali errori e responsabilità nell’allerta meteo. - X Vai su X
CI SCRIVE FLAVIA Cari amici di Pro Vita & Famiglia, voglio raccontarvi la mia vita e di come sia molto bella nonostante la Sclerosi Multipla. Sono nata e vivo a Roma in una famiglia direi benestante. Mio padre era un medico e mia madre una psicologa, oggi l - facebook.com Vai su Facebook
Festa per comunione sorella assassino di Martina, bufera sul web - Sono diventate un caso sul web le immagini che ritraggono il palazzo dove abita ad Afragola (Napoli) la famiglia di Alessio Tucci, il giovane che lo scorso 26 maggio ha ucciso la fidanzata 14enne ... Secondo ansa.it