Chi è Flavia la sorella di Martina Stella | Abbiamo un rapporto pazzesco

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Stella ha parlato più volte del  rapporto che la lega alla sorella minore Flavia. Ospite nello studio di  Vieni da Me  nel dicembre 2018, nel corso dell’intervista della cassettiera ha ironizzato sul trauma che, quando era piccola, ha rappresentato per lei l’arrivo di Flavia, che ha descritto come una bambina dal carattere amabile, molto diverso dal suo che, ai tempi, era estremamente ribelle. In questo frangente, Caterina Balivo ha sorpreso l’attrice toscana con un video messaggio di Flavia, che ha ricordato la loro infanzia, dicendo di volerle bene. Sempre durante l’ospitata nello studio di  Vieni da Me, Martina Stella ha definito il fatto di avere una sorella  “un regalo pazzesco”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

