Chi è Catherine Connolly la nuova presidente dell’Irlanda

Catherine Connolly, 68 anni, indipendente di sinistra, è la nuova presidente dell’Irlanda, dopo aver ottenuto oltre il 60% dei voti nelle elezioni che si sono tenute venerdì. Succederà a Michael D. Higgins, presidente dal 2011, che ha già ricoperto due mandati di sette anni, il massimo previsto dalla legge irlandese. Connolly sarà la decima presidente dell’Irlanda e la terza donna a ricoprire questa carica. La carriera politica. Ex avvocata, psicologa clinica e parlamentare indipendente dal 2016, ha ottenuto il sostegno dei partiti di sinistra: il movimento indipendentista Sinn Féin, il Partito Laburista e i Socialdemocratici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chi è Catherine Connolly, la nuova presidente dell’Irlanda

