Chi è Catherine Connolly la nuova presidente dell’Irlanda

Lapresse.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catherine Connolly, 68 anni, indipendente di sinistra, è la nuova presidente dellIrlanda, dopo aver ottenuto oltre il 60% dei voti nelle elezioni che si sono tenute venerdì. Succederà a Michael D. Higgins, presidente dal 2011, che ha già ricoperto due mandati di sette anni, il massimo previsto dalla legge irlandese. Connolly sarà la decima presidente dell’Irlanda e la terza donna a ricoprire questa carica. La carriera politica. Ex avvocata, psicologa clinica e parlamentare indipendente dal 2016, ha ottenuto il sostegno dei partiti di sinistra: il movimento indipendentista Sinn Féin, il Partito Laburista e i Socialdemocratici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

chi 232 catherine connolly la nuova presidente dell8217irlanda

© Lapresse.it - Chi è Catherine Connolly, la nuova presidente dell’Irlanda

Altri contenuti sullo stesso argomento

232 catherine connolly nuovaCatherine Connolly &#232; la nuova presidente dell'Irlanda - La deputata indipendente di sinistra, da sempre critica verso l’establishment, ha vinto con oltre il 63 percento dei voti. Secondo avvenire.it

232 catherine connolly nuovaCatherine Connolly, chi &#232; la nuova presidente dell'Irlanda: i podcast per attirare i giovani e video mentre gioca a calcio - Gli elettori irlandesi sembrano destinati a scegliere con decisione la candidata di sinistra Catherine Connolly come nuova presidente del Paese, secondo quanto emerge dallo scrutinio ... Segnala msn.com

232 catherine connolly nuovaCatherine Connolly sarà la nuova presidente dell’Irlanda: chi &#232; l’ex psicologa pro Pal e contro Usa e Nato - L'ex psicologa e avvocata è stata sostenuta dalla sinistra e dai giovani. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Catherine Connolly Nuova