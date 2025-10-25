Chi è Catherine Connolly la nuova nuova presidente pro pal dell' Irlanda

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Irlanda ha scelto chi sarà il nuovo presidente: Catherine Connolly. Per la Repubblica si tratta di un'importante svolta a sinistra. Se è vero che il presidente svolge un ruolo più cerimoniale e simbolico, le posizioni espresse da Connolly mostrano comunque una scelta radicale degli elettori. Candidata come indipendente, Connolly ha un passato vicino alle istanze radicali della sinistra. Eletta in passato tra le fila del partito laburista, oggi corre da sola, non senza polemiche, in particolare per le sue posizioni in materia di politica estera che l'Irlanda dovrebbe tenere. Con lo spoglio ancora in corso, la sua rivale Heather Humphreys - sostenuta dal governo - ha riconosciuto la sconfitta, complimentandosi con il nuovo capo dello Stato: " Catherine sarà una presidente per tutti noi e sarà la mia presidente e vorrei davvero augurarle tutto il meglio ", ha commentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 catherine connolly la nuova nuova presidente pro pal dell irlanda

© Ilgiornale.it - Chi è Catherine Connolly, la nuova nuova presidente (pro pal) dell'Irlanda

Altre letture consigliate

232 catherine connolly nuovaCatherine Connolly, chi &#232; la nuova presidente dell'Irlanda: i podcast per attirare i giovani e video mentre gioca a calcio - Gli elettori irlandesi sembrano destinati a scegliere con decisione la candidata di sinistra Catherine Connolly come nuova presidente del Paese, secondo quanto emerge dallo scrutinio ... Da msn.com

232 catherine connolly nuovaIrlanda, Connolly sarà la nuova presidente: la rivale ammette sconfitta alle elezioni - La candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni presidenziali in Irlanda. Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Catherine Connolly Nuova