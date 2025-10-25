Chi è Caner Cindoruk Sarp in La forza di una donna | carriera e vita privata

Caner Cindoruk, l’attore turco che interpreta Sarp in La forza di una donna (Kad?n), sarà ospite a Verissimo sabato 25 ottobre, dalle 16.30 su Canale 5. Caner Cindoruk nasce ad Adana il 17 aprile 1980 in una famiglia dove l’arte e la letteratura sono di casa: suo padre è lo scrittore Zafer Doruk e suo zio Erdal Cindoruk è un attore teatrale. Caner trascorre la sua infanzia nel dietro le quinte dei teatri, dove si appassiona alla recitazione. Parallelamente alla sua carriera artistica, porta avanti anche quella accademica laureandosi in Economia Aziendale all’Università di Çukurova. La carriera di Caner Cindoruk. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Caner Cindoruk, Sarp in “La forza di una donna”: carriera e vita privata

