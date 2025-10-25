Chi è Andrea Manfredonia il procuratore calcistico ed ex marito di Martina Stella

Andrea Manfredonia è stato il grande amore dell'attrice Martina Stella. I due si sono sposati nel 2016 e dopo 7 anni, a dicembre 2023, l'attrice ha annunciato la loro separazione. Agente FIFA, dal 2013 è titolare di un'agenzia di management sportivo, la MCDR Sport Management. Questa realtà, fondata da Manfredonia e da altri due soci (l'avvocato Alessandro De Rosa e Alessio Ceccarelli), si occupa di curare gli interessi dei calciatori dal punto di vista dell'immagine, ma anche per quanto riguarda l'assistenza legale e tributaria. Andre Manfredonia, procuratore calcistico, ha respirato il fascino del mondo del calcio fin da piccolo.

