Chi custodirà gli stessi custodi si chiedevano già Platone e altri pensatori del tempo

La realtà in Italia da tempo sta avanzando con velocità superiore a quella dell'immaginazione. Al momento sembra essere prossima a doppiarla. Prendendo atto dell'ennesimo episodio di malaffare tenuto in "ambiente modificato" per circa mezzo secolo, per la precisione quarantacinque anni, è ritornato sotto la lente della giustizia l'assassinio di Pier Santi Mattarella. Esso fu perpetrato dalla mafia nel 1980, a tanti anni di distanza, continua a dare importanti dettagli su chi o quanti ne fossero stati, con modalità diverse, gli autori. Spicca tra di loro il Prefetto Filippo Piritore, all'epoca del fatto funzionario della Squadra Mobile di Palermo.