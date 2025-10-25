Chi ama davvero lo dimostra subito

Egregio direttore Feltri, cosa ne pensa lei? Un «mazzolin» di fiori preferirei me lo regalassero adesso, potrei sentirne il profumo, apprezzarne la bellezza. Una carezza? Una parola buona? Un sorriso? Fatemeli adesso, mi riempirete di gioia. Quanti mariti si dimenticano di portare alle proprie mogli anche solo una margherita selvatica, in un giorno qualsiasi, in un momento qualsiasi, per poi, da vedovi, placare i loro sensi di colpa postumi con enormi bouquets? Quante donne non «vedono» più il loro compagno di vita e non ricordano che un gesto di tenerezza, un bacio, uno slancio di affetto, possono allentare tensioni e far tornare il sorriso su un volto stanco? E poi quasi certamente, in gramaglie, verseranno lacrime tardive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

